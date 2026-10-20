Segnali d'acquisto per DiaSorin
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda produttrice di apparati diagnostici, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap, con una variazione percentuale dello 0,18%.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 77,38 Euro, con stop loss fissato a livello 75,34 Euro, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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