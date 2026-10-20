Casta Diva Group, Websim mantiene il buy e alza target price a 4,5 euro

(Teleborsa) - Websim migliora il prezzo obiettivo su Casta Diva Group da 2,8 a 4,5 euro, ritenendo che "l'attuale prezzo delle azioni non rifletta appieno il valore intrinseco del Gruppo", e confermandone la raccomandazione di acquisto.



"Le ampie opportunità di consolidamento in mercati ancora fortemente frammentati, la comprovata capacità di creare valore attraverso l'integrazione di acquisizioni, le relazioni di lunga data con clienti di primo piano, il significativo potenziale di cross-selling e la crescente esposizione a segmenti di mercato premium", affermano gli analisti, "costituiscono i pilastri fondamentali del nostro investment

case".



Inoltre, il titolo "potrebbe beneficiare dell'eventuale emersione di valore legata all'attuale processo di revisione strategica". Nella valutazione di Websim, tale scenario è "incorporato attraverso un premio speculativo, ponderato con una probabilità del 50%, che compensa ampiamente lo sconto di liquidità applicato alla valutazione dei fondamentali".







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