Eni, risultati terzo trimestre migliorano le prospettive per il 2026

Migliora la remunerazione degli azionisti con dividendo straordinario e incremento del buyback

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2026 Eni , ha riportato risultati eccellenti, sostenuti dalla crescita dei volumi, dall’affidabilità degli impianti e dalle iniziative di ottimizzazione del portafoglio, che hanno permesso di valorizzare lo scenario di mercato favorevole. Considerati tali risultati e il miglioramento delle proiezioni sui flussi di cassa per l'intero esercizio 2026 (€16,5 mld), il colosso guidato da Claudio Descalzi ha deliberato la distribuzione a dicembre di un dividendo straordinario di €0,46 per azione (circa €1,3 mld) e un ulteriore incremento del 12% del programma di buyback, che sale a €3,8 mld.



I risultati del terzo trimestre



Nel 3Q 2026 l’EBIT proforma adjusted di Gruppo si è attestato a €6 mld, raddoppiato rispetto al trimestre di confronto (crescita del 12% su base sequenziale), grazie alla solida performance in tutti i business, in particolare il significativo contributo dei satelliti upstream, ai benefici delle misure di ristrutturazione in corso nella chimica e alla gestione dei costi. L’utile netto adjusted è stato pari a €2,8 mld, più che raddoppiato rispetto allo scorso anno.



Nel segmento Exploration & Production (E&P) l'EBIT proforma adjusted si è attestato a €4,63 mld, in aumento del 76% rispetto al periodo di confronto grazie alla crescita dei volumi e al miglioramento del mix in uno scenario di prezzi favorevole. Nell'area Global Gas & LNG Portfolio e Power (GGP and Power) l'EBIT ha raggiunto €0,45 mld. GGP con un EBIT proforma adjusted di €0,41 mld ha registrato una crescita del 46%, grazie alla ottimizzazione del portafoglio di attività in un contesto di mercato più volatile. Enilive ha conseguito un EBIT pari a €0,41 mld, una crescita dell’80% rispetto al trimestre di confronto, trainato dalla bioraffinazione che ha beneficiato di un miglioramento dello scenario di mercato e della solida performance. Plenitude ha registrato un EBIT di €0,19 mld, in crescita del 95% rispetto al trimestre di confronto, per la crescita dei volumi di produzione di energia rinnovabile. Refining ha consuntivato un EBIT di €0,73 mld, in aumento significativo rispetto al trimestre di confronto, grazie ai migliori tassi di utilizzo degli impianti in uno scenario favorevole, in parte compensato dall’aumento dei costi dei noli e dal restringimento dei differenziali tra i greggi pesanti e leggeri. Il business della chimica di Versalis pur continuando a beneficiare dei progressi del programma di ristrutturazione in corso e delle chiusure di impianti dello scorso anno, ha riportato una perdita di €0,18 mld, a causa del significativo deterioramento dei margini dei prodotti.



Nel trimestre, il business E&P ha registrato una robusta crescita organica della produzione del 7% rispetto al terzo trimestre 2025, al netto degli effetti prezzo, e del 2% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 1,83 milioni boe/g, grazie alla progressiva entrata a regime dei nuovi progetti in Africa Occidentale, offshore del Messico e Norvegia, nonché alla piena operatività della JV Searah.



Enilive e Plenitude hanno realizzato l’EBITDA adjusted di €1,8 mld nei nove mesi ’26 (+20% rispetto allo scorso anno).



Nel 3Q 2026 il flusso di cassa adjusted prima del capitale circolante è stato di €4,29 mld, finanziando investimenti organici per €1,3 mld. La remunerazione agli azionisti è stata di €1,9 mld, che comprende la prima tranche del dividendo ‘26 (€0,8 mld) e l’esecuzione del programma di buyback ‘26 (€1,1 mld). L’indebitamento finanziario netto si è attestato a €6,7 mld a fine settembre 2026, con un gearing proforma pari al 9%.



Outlook 2026



Il 2026 si conferma anno di risultati superiori alle previsioni, grazie al solido andamento dei business in grado di estrarre pieno valore dal favorevole scenario commodity.



In particolare, il Gruppo prevede per l’esercizio 2026: Revisione al rialzo della stima di crescita della produzione oil&gas su base omogenea in un intervallo compreso tra 6 e 7%; EBIT proforma adjusted di GGP rivisto al rialzo a circa €1,5 mld, in crescita del 50% rispetto alla previsione iniziale; EBITDA proforma adjusted di Enilive rivisto al rialzo a €1,4 mld, in rialzo di circa il 30% rispetto alla previsione iniziale; EBITDA proforma adjusted di Plenitude atteso a circa €1,2 mld; Capacità rinnovabile installata a fine esercizio pari a 6,5 GW, con 1,2 GW aggiuntivi di capacità in costruzione (Plenitude al 100%); capacità di bioraffinazione pari a 1,65 MTPA, cui si aggiungono 0,5 MTPA il cui completamento meccanico è atteso entro la fine dell’anno; in fase di sviluppo un’ulteriore capacità di 1,5 MTPA (quota Enilive).



Per i risultati consolidati, rivista al rialzo la previsione annuale di flusso di cassa con un gearing proforma ai minimi storici: allo scenario aggiornato, il CFFO adjusted è previsto ora pari a €16,5 mld riflettendo l’eccellente andamento industriale del business e rappresentando un miglioramento gestionale di €1,2 mld rispetto alla guidance iniziale e alle sensitivity del Gruppo; Capex lordi confermati a €7 mld; capex netti previsti inferiori a €4,5 mld; Gearing proforma atteso al limite inferiore dell’intervallo del 10-15%.



Incremento della remunerazione degli azionisti



Tenuto conto delle previsioni gestionali per l’esercizio e dell’aggiornamento dello scenario di riferimento, il Cda ha approvato il dividendo straordinario di €0,46 per azione (per complessivi €1,3 mld), con messa in pagamento il 9 dicembre, in coerenza con la politica di remunerazione di Gruppo che prevede la distribuzione agli azionisti del 100% del CFFO incrementale generato in uno scenario superiore alle assunzioni iniziali oltre prefissate soglie.



Il programma di buyback per il 2026 è incrementato a €3,8 mld, in aumento del 12% rispetto alla precedente guidance di €3,4 mld, già rivista al rialzo nel trimestre precedente. Tale aggiornamento è in linea con la politica di remunerazione di Gruppo, che prevede la distribuzione agli azionisti del 60% dell’extra CFFO rispetto al livello di budget pari a €11,5 mld, fino a uno scenario di prezzo del Brent di 90 $/barile. Il nuovo ammontare del buyback risulta quasi triplo rispetto alla guidance iniziale di €1,5 mld, definita sulla base del flusso di cassa previsto nello scenario di piano.



Confermata la previsione relativa al dividendo 2026 pari a €1,1 per azione (in aumento del 5% rispetto al 2025).



Il commento dell'AD Claudio Descalzi



"Gli eccellenti risultati conseguiti nel terzo trimestre derivano dalla forza del nostro modello operativo e dai selettivi investimenti nel nostro portafoglio ampiamente diversificato di asset competitivi. Grazie alla forza dei fondamentali, alle prospettive di crescita in continuo miglioramento e alla performance finanziaria storicamente solida, siamo ben posizionati per continuare ad assicurare ai nostri clienti forniture energetiche sostenibili, sicure e sempre più decarbonizzate. Nel terzo trimestre, E&P ha conseguito nuovamente una straordinaria crescita della produzione organica, pari al 7%, che riflette l'avvio di nuovi progetti, la piena operatività dei nostri asset e i benefici derivanti dall’avvio della JV Searah nel Sud-est asiatico. Nel corso del trimestre abbiamo accelerato una serie di iniziative rilevanti in Sud America, Africa e Sud-est asiatico, che sosterranno la crescita e la generazione di cassa per gli anni a venire. Infine, grazie alle nostre eccellenti attività di esplorazione, quest'anno abbiamo scoperto 1,23 mld di barili di nuove risorse di idrocarburi, un risultato ampiamente superiore al nostro obiettivo di budget, riducendo al contempo i costi di esplorazione. Oltre alla crescita

nell'upstream e ai risultati stabili nelle nostre attività gas, power e nella raffinazione, stiamo conseguendo performance superiori alle nostre aspettative nei business della transizione, che contribuiscono sempre di più alla diversificazione degli utili del Gruppo. L'aumento di capitale e la nuova governance di Plenitude consentiranno a questa Società satellite di crescere in modo autofinanziato, mitigando l’esposizione del Gruppo".



"Grazie ai nostri business strategici, all'esecuzione industriale e all’ampia opzionalità a nostra disposizione, siamo in grado di generare flussi di cassa solidi e ricorrenti in diverse condizioni di mercato. Sulla base dei nostri fondamentali, delle prospettive di generazione di cassa per l'intero esercizio 2026, con un gearing ai minimi storici, aumentiamo ulteriormente la distribuzione con un dividendo straordinario di €0,46 per azione pagato nel quarto trimestre e incrementiamo nuovamente il buyback a €3,8 mld, evidenziando il nostro impegno a condividere la crescita con gli azionisti."

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