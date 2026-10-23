EssilorLuxottica, promozione ad A+ da S&P grazie al rafforzamento del business

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha alzato il rating su EssilorLuxottica , colosso italo-francese dell'occhialeria, portandolo da "A" ad "A+".



Secondo l'agenzia di rating, l'evoluzione strategica di EssilorLuxottica - da azienda incentrata sul consumatore a operatore integrato nel settore delle tecnologie medicali (medtech) - è alla base della sua solida performance e della costante crescita organica. Questo approccio integrato conferisce un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti nel mercato dell'ottica e della cura della vista.



A seguito dei risultati positivi registrati nei primi nove mesi del 2026, S&P prevede che gli indicatori creditizi rimarranno solidi. Nonostante le pressioni inflazionistiche e le difficoltà che gravano sul reddito disponibile dei consumatori, ritiene che l'offerta principale del gruppo guiderà una crescita dei ricavi del 4,6% nel 2026 e di circa il 7,5% nel periodo 2027-2028, con margini che si manterranno stabili intorno al 25%.



La solida generazione di free cash flow operativo (FOCF) di EssilorLuxottica rappresenta un punto di forza fondamentale sotto il profilo creditizio; un FOCF annuo (al netto dei leasing) compreso tra 4,3 e 4,8 miliardi di euro nel periodo 2026-2028 consentirà di sostenere la remunerazione degli azionisti e le attività di M&A, permettendo al contempo al gruppo di mantenere il rapporto di leva finanziaria stabilmente tra 1,5x e 2,0x.



L'outlook stabile riflette l'aspettativa che la solida posizione dell'azienda nei mercati dell'occhialeria e della cura della vista, unita a una pipeline di prodotti innovativi, sosterrà il percorso di crescita organica e la buona generazione di flussi di cassa.

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