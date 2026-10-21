Lusso a due velocità: EssilorLuxottica vola a doppia cifra, giù Aeffe e Ferragamo

(Teleborsa) - Seduta contrastata per i titoli del lusso e della moda. Fuori dal paniere principale, Salvatore Ferragamo
perde il 5,3%, dopo aver presentato risultati dei primi nove mesi
in linea con le attese, ma caratterizzati da vendite in calo nel terzo trimestre.
In forte ribasso anche Aeffe
che cede il 6,7%.
Di segno opposto la performance di EssilorLuxottica
che registra un balzo del 13,7% a Parigi, grazie ai risultati trimestrali
diffusi ieri sera, con ricavi in crescita del 9% a 7,5 miliardi di euro nel terzo trimestre.(Foto: by Kris Atomic on Unsplash)