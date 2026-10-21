Milano 11:09
49.165 +0,19%
Nasdaq 20-ott
29.490 0,00%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 11:09
10.724 -0,08%
Francoforte 11:10
25.369 +0,25%

Lusso a due velocità: EssilorLuxottica vola a doppia cifra, giù Aeffe e Ferragamo

Finanza
Lusso a due velocità: EssilorLuxottica vola a doppia cifra, giù Aeffe e Ferragamo
(Teleborsa) - Seduta contrastata per i titoli del lusso e della moda. Fuori dal paniere principale, Salvatore Ferragamo perde il 5,3%, dopo aver presentato risultati dei primi nove mesi in linea con le attese, ma caratterizzati da vendite in calo nel terzo trimestre.

In forte ribasso anche Aeffe che cede il 6,7%.

Di segno opposto la performance di EssilorLuxottica che registra un balzo del 13,7% a Parigi, grazie ai risultati trimestrali diffusi ieri sera, con ricavi in crescita del 9% a 7,5 miliardi di euro nel terzo trimestre.

(Foto: by Kris Atomic on Unsplash)
Condividi
```