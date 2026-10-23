Parigi: brillante l'andamento di EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo di occhialeria, che avanza bene del 2,20%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di EssilorLuxottica più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, la società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 182,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 177,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 188,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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