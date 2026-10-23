Parigi: brillante l'andamento di EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo di occhialeria , che avanza bene del 2,20%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di EssilorLuxottica più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, la società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 182,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 177,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 188,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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