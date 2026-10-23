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Eurozona: rally per l'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: rally per l'EURO STOXX Oil & Gas
Avanza con forza il comparto petrolifero europeo, che continua gli scambi a 596,18 punti.
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