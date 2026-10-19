DHL Group rivede al rialzo la guidance 2026

Atteso ora un EBIT di oltre 7,0 miliardi

(Teleborsa) - DHL Group ha rivisto al rialzo le previsioni per l'intero esercizio 2026, stimando ora un EBIT consolidato di oltre 7,0 miliardi rispetto alla precedente stima superiore a 6,5 miliardi.



Migliorate anche le attese sul free cash flow (escluse le operazioni di M&A), portata a oltre 3,2 miliardi di euro (precedente circa 3,0 miliardi di euro) e sulle capex a circa 3,6 miliardi (precedente 3,0–3,3 miliardi di euro).



Infine, l'attuale guidance a medio termine che prevede un EBIT superiore a 7 miliardi, in un contesto macroeconomico normalizzato, sarà oggetto di revisione nel marzo del prossimo anno.



I preliminari del terzo trimestre 2026

L'andamento delle attività nel terzo trimestre - spiega l'azienda - ha evidenziato una crescita diffusa della domanda e, nel complesso, un positivo slancio dei risultati per il Gruppo, in particolare nella divisione DHL Express.



Nel periodo, i ricavi consolidati hanno registrato un incremento superiore al 12% annuo, attestandosi a circa 22,6 miliardi di euro. L'EBIT ha raggiunto circa 1.710 milioni di euro, con un aumento di circa il 16%.



Il free cash flow, al netto di M&A, è stato pari a circa 900 milioni, considerando gli esborsi netti legati a programmi di uscita anticipata per circa 255 milioni nel trimestre; al netto di tali voci, l'ammontare sarebbe stato proporzionalmente più elevato.



Le capex relative ad attività di proprietà sono state pari a circa 900 milioni, portando il totale dei primi nove mesi a circa 2,2 miliardi, con un incremento di 0,5 miliardi di euro rispetto all'anno precedente.



I dati completi del terzo trimestre 2026 verranno pubblicati il 5 novembre prossimo.

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