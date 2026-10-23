Ipsos rivede al ribasso la stima di crescita organica per l'intero anno

(Teleborsa) - Ipsos , una delle principali società al mondo nel settore delle ricerche di mercato e dei sondaggi d'opinione, ha registrato nel terzo trimestre un fatturato di 636,2 milioni di euro. La crescita organica nel trimestre ha raggiunto il 2%, rispetto allo 0,8% del primo semestre, trainata in particolare dai buoni risultati ottenuti nell'area EMEA, in Cina e nella divisione Citizens.



Nei primi nove mesi dell'anno, il fatturato è aumentato dello 0,9%, con una crescita organica pari all'1,2%. Gli effetti di perimetro hanno contribuito per l'1,6%, riflettendo l'acquisizione di The BVA Family, parzialmente compensata dal deconsolidamento delle attività in Russia. L'impatto dei tassi di cambio è stato pari al -1,9%, dovuto principalmente all'apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro statunitense.



Alla luce dei risultati dei primi nove mesi dell'anno e del portafoglio ordini registrato a fine settembre, il Gruppo ha rivisto le previsioni di crescita organica per l'intero anno 2026, portandole in un intervallo compreso tra l'1,2% e l'1,5% (in calo rispetto al precedente obiettivo di circa il 2%), a fronte dello 0,6% del 2025. Tali stime tengono conto anche di un contesto macroeconomico e geopolitico che permane incerto, segnato in particolare dall'impatto del conflitto in Medio Oriente sulle attività del Gruppo nella regione. Il Gruppo conferma l'obiettivo di mantenere un margine operativo in linea con quello del 2025, a riprova della capacità di preservare una rigorosa disciplina finanziaria.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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