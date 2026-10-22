Honeywell, EPS balza del 34% nel terzo trimestre

Riviste al rialzo le previsioni annuali relative ai ricavi organici, all'EPS rettificato e al free cash flow per l'intero 2026

(Teleborsa) - Honeywell Technologies ha chiuso il terzo trimestre 2026 con un fatturato di 5,0 miliardi di dollari, con una crescita dell'1% su base dichiarata e del 7% su base organica, trainata da una solida performance diffusa in tutti e tre i segmenti, da interventi sui prezzi e da una domanda costante nei principali mercati di riferimento. Il portafoglio ordini (backlog) è aumentato del 7% su base annua, raggiungendo quasi 19 miliardi di dollari, al netto delle dismissioni delle divisioni Warehouse and Workflow Solutions (WWS) e Productivity Solutions and Services (PSS) avvenute nel terzo trimestre del 2026.



L'utile operativo è cresciuto del 79% e l'utile di segmento del 23%. Il margine operativo, pari al 14,8%, ha registrato un incremento di 640 punti base, mentre il margine di segmento, pari al 21,3%, è aumentato di 370 punti base, trainato dai settori Industrial Automation e Building Automation.



L'utile per azione (EPS) su base dichiarata è diminuito del 20%, principalmente a causa di un guadagno una tantum registrato l'anno precedente in seguito all'accordo di risoluzione con Resideo. L'utile per azione rettificato è aumentato del 34% su base annua, attestandosi a 2,27 dollari, grazie alla crescita organica delle vendite, al maggiore utile di segmento e alla riduzione degli oneri finanziari netti.



Il flusso di cassa operativo, pari a 607 milioni di dollari, ha registrato un calo del 74%, dovuto principalmente al provento una tantum derivante dal citato accordo con Resideo nell'anno precedente; per contro, il free cash flow è cresciuto del 15%, raggiungendo i 688 milioni di dollari, con un tasso di conversione del free cash flow pari al 95%, sostenuto da un maggiore utile operativo e da una riduzione degli investimenti in conto capitale (capital expenditures).



Il commento dell'Ad Vimal Kapur



"Honeywell Technologies ha conseguito risultati solidi in tutte le aree di attività durante il primo trimestre come società indipendente. Il costante slancio in tutti e tre i segmenti, unito al rafforzamento della nostra posizione in settori verticali ad alta crescita, ha portato a una crescita organica delle vendite del 7%, superando l'obiettivo triennale fissato in occasione dell'Investor Day di giugno. Tale performance, insieme ai continui progressi nella riduzione dei costi fissi, ha consentito all'utile operativo rettificato di crescere a un ritmo più che triplo rispetto a quello delle vendite, mentre l'utile per azione rettificato è aumentato del 34%, superando nettamente le nostre previsioni per il trimestre. Alla luce di questi ottimi risultati, stiamo rivedendo al rialzo le previsioni per l'intero anno 2026; ciò rafforza la mia fiducia nella nostra strategia a lungo termine e nella nostra capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati per il 2029".



Revisione guidance 2026



Honeywell rivede al rialzo le previsioni annuali relative ai ricavi organici, all'EPS rettificato e al free cash flow. Inoltre, a seguito della solida performance del terzo trimestre e del costante slancio riscontrato nell'intero portafoglio, l'azienda prevede ora che il margine di segmento si attesterà verso il limite superiore della precedente forchetta di previsione.



Nello specifico, la società stima ora per l'intero anno vendite comprese tra 20,0 e 20,1 miliardi di dollari, con una crescita organica delle vendite dal 4% al 5% (e una crescita organica dal 5% al ??6% nel quarto trimestre); un margine di segmento di circa il 20,5% – valore che si colloca nella parte alta del precedente intervallo di previsione e che rappresenta un'espansione di circa 290 punti base; e un utile per azione rettificato compreso tra 8,40 e 8,45 dollari, con un incremento dal 30% al 31% (pari a un aumento di 0,23 dollari rispetto al valore centrale della precedente forchetta di previsione). Infine, il flusso di cassa operativo e il flusso di cassa disponibile sono ora attesi, per ciascuna voce, a circa 2,1 miliardi di dollari.



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