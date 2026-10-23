iVision Tech, Integrae rivede al ribasso il target price

(Teleborsa) - Integrae SIM
ha abbassato
il target price (a 2,80
da 3,0 eur0) e confermato
la raccomandazione (Buy
) su iVision Tech
, PMI Innovativa e realtà d’eccellenza del manufacturing "Made in Italy".
La società ha chiuso il primo semestre 2026
con un valore della produzione in crescita del 18,6% a 12,88 milioni, un EBITDA Adjusted migliorato a 1,37 milioni e un net income consolidato sostanzialmente in pareggio.
Alla luce di questi risultati e del "contesto di mercato ancora complesso per il comparto eyewear," gli analisti hanno rivisto le stime lungo l’arco di piano. In particolare, per il 2026
stimano un valore della produzione pari a 22,50 milioni, sostenuto dal consolidamento di D.E.C. Elettronica e dal progressivo contributo di Sharbie. L’EBITDA è atteso a 3,15 milioni, con EBITDA margin del 14,0%, riflettendo la "maggiore incidenza delle attività elettroniche, caratterizzate da una marginalità strutturalmente inferiore rispetto all’eyewear, e le pressioni competitive e sui costi di approvvigionamento".
Per gli esercizi successivi
Integrae stima una crescita progressiva, con un valore della produzione atteso a 25,50 milioni nel 2028 (CAGR 2025A-2028E: 7,2%) e un EBITDA pari a 3,85 milioni, corrispondente a una marginalità del 15,1%, sostenuta dal "miglioramento dell’efficienza operativa e dallo sviluppo delle sinergie tra le società del Gruppo".
Sul piano patrimoniale, il broker prevede una NFP pari a 9,51 milioni di debito nel 2026.