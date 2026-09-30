iVision Tech: ricavi in crescita del 31,2%, valore della produzione a 12,9 milioni

(Teleborsa) - iVision Tech , PMI Innovativa e realtà d’eccellenza del manufacturing "Made in Italy", ha chiuso il primo semestre con un Valore della Produzione pari a Euro 12,9 milioni, +18,6% rispetto a Euro 10,9 milioni al 30 giugno 2025; Ricavi delle vendite pari a Euro 10,0 milioni, +31,2% rispetto a Euro 7,6 milioni al 30 giugno 2025; EBITDA pari a Euro 1,75 milioni, rispetto a Euro 1,84 milioni al 30 giugno 2025 (-4,5%); EBITDA Margin pari al 13,6%, rispetto al 16,9% del primo semestre 2025; Risultato Netto consolidato sostanzialmente in pareggio, pari a Euro 0,004 milioni, rispetto a Euro 0,029 milioni al 30 giugno 2025; Indebitamento finanziario netto pari a Euro 9,3 milioni, rispetto a Euro 8,6 milioni al 31 dicembre 2025 (+8,2%).



Fulchir: "Crescita e diversificazione al centro della strategia del Gruppo"

Stefano Fulchir, Amministratore Delegato di iVision Tech, dichiara: "Nel primo semestre del 2026 il Gruppo ha proseguito il proprio percorso di crescita, registrando un significativo incremento dei ricavi, sostenuto sia dal comparto dell’occhialeria sia dallo sviluppo delle attività nel settore dell’elettronica. In particolare, nell’occhialeria abbiamo registrato una positiva evoluzione del mix produttivo, con una forte crescita delle lavorazioni a Conto Pieno, mentre il consolidamento di D.E.C. Elettronica ha consentito di rafforzare ulteriormente le competenze tecnologiche e industriali del Gruppo. Il semestre si è, inoltre, concluso con l’acquisizione del 100% di Sharbie S.r.l., perfezionata il 30 giugno 2026, operazione che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita e diversificazione del Gruppo. L’ingresso di Sharbie amplia le competenze e le opportunità di sviluppo di iVision Tech, in particolare nei segmenti B2B, degli smart glasses, dei servizi e della ricerca e sviluppo, creando le condizioni per nuove sinergie commerciali e tecnologiche all’interno del Gruppo.

I risultati raggiunti e le operazioni realizzate confermano la strategia intrapresa, orientata alla costruzione di un Gruppo nel quale l’innovazione tecnologica si integra con il core business della Società, con l’obiettivo di cogliere le opportunità derivanti dall’evoluzione dei mercati di riferimento.

Per la seconda parte dell'esercizio, pur confermando le direttrici strategiche individuate, rileviamo alcuni elementi di maggiore incertezza sull’andamento dei mercati, che richiedono un approccio più prudente rispetto alle aspettative formulate a inizio anno. In tale contesto, continueremo a concentrarci sulla crescita dei volumi, sul miglioramento dell’efficienza operativa e sul controllo dei costi, proseguendo parallelamente nello sviluppo dei progetti innovativi.

Pur in presenza di un quadro macroeconomico e settoriale ancora complesso, riteniamo che l’ampliamento delle competenze, le sinergie tra le diverse società e la progressiva diversificazione delle attività possano contribuire a mitigare gli effetti dell’attuale fase di incertezza e sostenere il percorso di crescita del Gruppo nel medio-lungo periodo".



Focus su partnership, Henry Jullien, iSee e integrazione di Sharbie

A seguito della quotazione sul mercato EGM di Borsa Italiana e delle operazioni strategiche realizzate negli ultimi esercizi – tra cui l’acquisizione di D.E.C. Elettronica S.r.l., del ramo d’azienda Maison Henry Jullien con il brand “Henry Jullien” e, da ultimo, di Sharbie S.r.l. – iVision Tech prosegue nel percorso di evoluzione e diversificazione del proprio modello di business, con l’obiettivo di sostenere la crescita del Gruppo e la creazione di valore nel medio-lungo termine.



Tra le principali iniziative strategiche si evidenziano:

• Consolidamento delle partnership con i brand del lusso: iVision Tech S.p.A. intende rafforzare le collaborazioni con i principali marchi del lusso a livello internazionale, ampliando al contempo le partnership con altre aziende leader del settore. In tale ambito, il Gruppo punta a valorizzare la crescita registrata nel primo semestre 2026, con particolare riferimento alle lavorazioni a Conto Pieno, consolidando il proprio posizionamento e sviluppando nuove opportunità commerciali.

• Sviluppo del brand Henry Jullien: il Gruppo proseguirà nel percorso di valorizzazione del brand Henry Jullien attraverso il lancio di nuovi modelli, il rafforzamento della presenza commerciale e lo sviluppo di nuove sinergie distributive, con l’obiettivo di incrementarne progressivamente la presenza sui mercati internazionali.

• Sviluppo del progetto iSee: il Gruppo prosegue nello sviluppo del progetto iSee e della nuova versione iSee2, anche attraverso il supporto tecnico e le competenze elettroniche di D.E.C. Elettronica S.r.l. L’attività è finalizzata all'evoluzione tecnologica del prodotto e allo sviluppo delle relative opportunità commerciali, valorizzando le competenze complementari presenti all’interno del Gruppo.

• Integrazione e sviluppo di Sharbie S.r.l.: l’acquisizione del 100% di Sharbie S.r.l., perfezionata in data 30 giugno 2026, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di diversificazione tecnologica del Gruppo. L’integrazione delle competenze di Sharbie nello sviluppo e nella gestione di piattaforme, soluzioni digitali e servizi B2B consentirà di affiancare alle competenze industriali ed elettroniche già presenti nel Gruppo una componente software e di servizio, con particolare attenzione allo sviluppo di soluzioni integrate e smart glasses destinati al mercato professionale. L’obiettivo è creare nuove sinergie commerciali e tecnologiche e ampliare progressivamente l’offerta verso servizi e soluzioni a maggiore valore aggiunto.



Grazie alle iniziative già avviate e a quelle in corso di implementazione, il Gruppo intende proseguire nel secondo semestre 2026 il percorso di crescita dei ricavi, mantenendo al contempo particolare attenzione all’efficienza operativa e al controllo dei costi. Pur in presenza di un contesto macroeconomico e internazionale ancora caratterizzato da elementi di incertezza, iVision Tech continuerà a perseguire la propria strategia di diversificazione, integrazione delle competenze e sviluppo di nuovi prodotti e mercati, con l’obiettivo di rafforzare progressivamente la redditività e la sostenibilità della crescita nel medio-lungo periodo.

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