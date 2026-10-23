Parigi: brillante l'andamento dell'OREAL

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso dei cosmetici , che avanza bene del 3,22%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend dell' OREAL evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di cosmesi rispetto all'indice.





Tecnicamente, l' OREAL è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 434 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 421,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 446,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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