Parigi: brillante l'andamento dell'OREAL
(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso dei cosmetici, che avanza bene del 3,22%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'OREAL evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di cosmesi rispetto all'indice.
Tecnicamente, l'OREAL è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 434 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 421,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 446,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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