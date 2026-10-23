Milano 17:01
48.263 -0,25%
Nasdaq 17:01
29.118 +0,55%
Dow Jones 17:01
52.332 -1,01%
Londra 17:01
10.658 -0,63%
Francoforte 17:01
25.109 -1,03%

Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore assicurativo italiano
Perde terreno l'indice delle società assicurative, che retrocede a 47.183,78 punti, ritracciando dell'1,09%.
Condividi
```