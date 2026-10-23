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/ Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore assicurativo italiano
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore assicurativo italiano
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Finanza
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Indici settoriali
23 ottobre 2026 - 17.00
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Perde terreno l'
indice delle società assicurative
, che retrocede a 47.183,78 punti, ritracciando dell'1,09%.
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