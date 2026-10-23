Pininfarina, il Cda ritiene congruo il corrispettivo opa di 1 euro per azione

Adesioni dal 26 ottobre

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Pininfarina ha approvato il comunicato dell'emittente relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa sulla società da PF Holdings, con l'astensione dei consiglieri Peeyush Dubey, Paolo Dellachà e Salvatore Providenti,

per le motivazioni meglio specificate nello stesso comunicato, e con l'unanime voto favorevole dei rimanenti consiglieri presenti.



Inoltre, ha ritenuto congruo, dal punto di vista finanziario, il corrispettivo in denaro pari a 1,00 euro cum dividendo per ciascuna azione che sarà portata in adesione all'offerta.



Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana e corrispondente a 20 giorni di borsa aperta, avrà inizio alle ore 8:30 del 26 ottobre 2026 e terminerà alle ore 17:30 del 20 novembre 2026, estremi inclusi, salvo proroghe. Qualora ne ricorrano i presupposti, il periodo sarà riaperto per 5 giorni di borsa aperta, e precisamente per le sedute del 30 novembre e dell'1, 2, 3 e 4 dicembre 2026.

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