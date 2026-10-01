Trevi, il Cda ritiene non congruo il nuovo corrispettivo dell'OPS promossa da ICOP

Migliorativo ma offerta non conveniente

(Teleborsa) - Il CdA di Trevi - Finanziaria Industriale , pur prendendo atto che il nuovo corrispettivo dell'OPS promossa da ICOP , incrementato da 0,133 a 0,165 azioni ordinarie di nuova emissione, sia migliorativo rispetto a quello originariamente offerto, ritiene che non sia congruo dal punto di vista finanziario.



Inoltre, rileva che il rilancio non muta le ulteriori valutazioni espresse nel comunicato dell'emittente e, pertanto, ha confermato la propria valutazione di non convenienza dell'offerta, anche come modificata per effetto del rilancio, per gli azionisti di Trevi.

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