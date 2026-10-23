Milano 9:03
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Nasdaq 22-ott
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Dow Jones 22-ott
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Londra 9:03
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PMI manifatturiero Giappone in ottobre

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PMI manifatturiero Giappone in ottobre
Giappone, PMI manifatturiero in ottobre pari a 53,3 punti, in calo rispetto al precedente 54,1 punti (la previsione era 54,5 punti).

(Foto: Jason Goh / Pixabay)
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