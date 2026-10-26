Analisi Tecnica: CHF/USD del 25/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 ottobre
La giornata del 25 ottobre chiude piatta per il Franco rosso crociato contro USD, che riporta un 0%.
La situazione di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,8265. Supporto visto a quota 0,8221. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,8309.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)