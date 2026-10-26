Anthropic, depositato alla SEC il modulo per l'IPO

(Teleborsa) - Come anticipato da indiscrezioni, oggi Anthropic ha depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission una dichiarazione di registrazione su modulo S-1, relativa alla proposta di offerta pubblica iniziale delle proprie azioni ordinarie di Classe A.



Anthropic intende quotare le proprie azioni ordinarie di Classe A sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo “ANT”. Il numero di azioni ordinarie di Classe A che saranno offerte e l'intervallo di prezzo per la proposta di offerta non sono stati ancora determinati, spiega la società in un comunicato.



Le altre classi di azioni



Dal prospetto IPO si legge che Anthropic emetterà inoltre una singola azione ordinaria di Classe F – una categoria speciale del capitale azionario – a favore di una società a responsabilità limitata costituita dai nostri co-fondatori, Founder LLC. L'AD Dario Amodei e la presidente Daniela Amodei, insieme agli altri cinque co-fondatori, saranno inizialmente gli unici membri della Founder LLC. Le azioni ordinarie di Classe F, che saranno detenute dalla Founder LLC, conferiranno un numero complessivo di voti pari al 50,1% del potere di voto totale delle azioni in circolazione, con riferimento alle questioni sottoposte al voto degli azionisti in generale, inclusa l'elezione degli amministratori. Le azioni ordinarie di Classe F non attribuiranno alcun diritto economico.



Al perfezionamento dell'offerta depositata oggi, verrà inoltre istituita una categoria speciale di azioni ordinarie, denominata azioni ordinarie di Classe E, che saranno assegnate ai dipendenti, con l'esclusione dei co-fondatori. Le azioni ordinarie di Classe E conferiranno il diritto di voto solo su questioni limitate e non attribuiranno alcun diritto economico.



Sono state inoltre previste azioni ordinarie di Classe A e azioni ordinarie di Classe N. I diritti dei titolari di azioni ordinarie di Classe A e di Classe N sono identici, fatta eccezione per quanto concerne il voto e la conversione. Ciascuna azione ordinaria di Classe A conferisce un voto, mentre le azioni ordinarie di Classe N non attribuiscono alcun diritto di voto, salvo quanto diversamente previsto dalla legge. I titolari di azioni ordinarie di Classe N sono principalmente partner commerciali strategici; tali azioni si convertiranno generalmente in azioni ordinarie di Classe A in caso di vendita o trasferimento a terze parti non affiliate. Le azioni ordinarie di Classe A non sono convertibili.



Uso dei proventi



Anthropic intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per "finalità aziendali generali, tra cui capitale circolante, spese operative e investimenti in conto capitale – inclusi investimenti in risorse di calcolo e infrastrutture –, nonché per l'assunzione e la fidelizzazione di personale altamente qualificato". Inoltre, potrebbe destinare "una parte dei proventi netti derivanti da questa offerta all'acquisizione di, o a investimenti in, imprese, prodotti, servizi o tecnologie". Tuttavia, al momento, precisa la società, "non abbiamo accordi o impegni relativi ad acquisizioni o investimenti di rilievo".



Nessun dividendo



Anthropic ha precisato nel prospetto di non avere "mai dichiarato né pagato dividendi in contanti sulle nostre azioni", e che attualmente intende "trattenere tutte le risorse disponibili e gli eventuali utili futuri per finanziare l'operatività e l'espansione della nostra attività". Pertanto, non prevede di distribuire dividendi nel prossimo futuro.



L'eventuale decisione di dichiarare dividendi in contanti, ha aggiunto lo sviluppatore di Claude, "spetterà, in futuro, alla discrezionalità del nostro Consiglio di Amministrazione – nel rispetto delle leggi vigenti – e dipenderà da diversi fattori, tra cui la nostra situazione finanziaria, i risultati operativi, il fabbisogno di capitale, eventuali restrizioni contrattuali, le condizioni generali del mercato e altri elementi che il Consiglio di Amministrazione riterrà rilevanti".

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