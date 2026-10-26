Wall Street apre ottava in positivo in attesa delle Fed e mentre Anthropic deposita prospetto IPO

(Teleborsa) - Avvio di settimana in denaro per i listini a stelle e strisce, mentre gli operatori si preparano alla decisione della Federal Reserve il 28 ottobre e al prosieguo della stagione delle trimestrali. In questa ottava si riuniranno anche BCE e BoJ. Il greggio Brent è sceso a 115 dollari, mentre i titoli del Tesoro a lungo termine hanno registrato una performance positiva. Il Bitcoin è sceso sotto gli 80.000 dollari.
I mercati brasiliani hanno subito un crollo in seguito alla rielezione del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alimentando il timore che le criticità fiscali nella maggiore economia dell'America Latina possano aggravarsi.
Tra le notizie aziendali di rilievo, Verizon
ha alzato
le stime annuali e ha siglato un accordo AI da oltre 2 miliardi con AWS; Anthropic
ha depositato
oggi la documentazione pubblica per l'offerta pubblica iniziale al Nasdaq; SpaceX
ha siglato un accordo di leasing finanziario per attrezzature
, del valore di circa 40 miliardi di dollari, con Apollo Global Management
, finalizzato all'acquisto dei chip necessari per sostenere le proprie ambizioni nel campo dell'intelligenza artificiale; Meta Platforms
punta a raccogliere
fino a 95 miliardi di dollari attraverso l'emissione di azioni ordinarie e privilegiate.
Sono giunti segnali di ripresa dell'attività economica americana. L'indice FED Chicago sull'attività nazionale
(CFNAI) si è attestato a settembre a +0,07 punti rispetto a -0,08 punti di agosto (dato rivisto da -0,04).
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
sta mettendo a segno un +0,41%; sulla stessa linea, l'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.659 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100
(+0,41%); come pure, in moderato rialzo l'S&P 100
(+0,42%).