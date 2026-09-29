Anthropic verso IPO da oltre 2mila miliardi di dollari

Il prospetto visionato da Reuters: perdita 2025 sale a 42 miliardi, 80 pagine dedicate ai rischi.

(Teleborsa) - Il prospetto IPO di Anthropic indica una perdita netta di 42 miliardi di dollari nel 2025 e prevede di spendere 518 miliardi di dollari in cloud, calcolo e infrastrutture nei prossimi anni. Il documento, riportato da Reuters, mostra anche che i ricavi sono cresciuti di 12 volte a circa 4,6 miliardi, mentre la perdita operativa, esclusi gli oneri contabili legati a precedenti round di finanziamento, ha superato gli 8 miliardi, salendo a 8,06 miliardi da 2,98 miliardi nel 2024.



La spesa per calcolo e infrastrutture è arrivata a 7,33 miliardi, quasi il triplo del 2024, oltre metà dei 12,65 miliardi di spese operative totali. La quotazione potrebbe valutare la società oltre 2mila miliardi di dollari, più del doppio dei 965 miliardi stimati a maggio.



Dubbi e rischi: concentrazione dei clienti e pericoli per l'umanità



Il prospetto ha sollevato alcune perplessità: circa un quarto dei ricavi 2025 proviene da due soli clienti e molti dei clienti non hanno contratti a lungo termine. Secondo fonti citate in precedenza da Reuters, il debutto potrebbe slittare a dopo le elezioni di midterm di novembre.



I timori legati all'intelligenza artificiale che ha animato il dibattito delle ultime settimane dopo l'allarme lanciato dallo stesso Ceo di Anthropic - che in un saggio invitava a rallentare il ritmo di sviluppo - hanno trovato spazio anche nel prospetto IPO. Il documento avverte infatti gli investitori che l'AI avanzata potrebbe comportare "rischi catastrofici o esistenziali per l'umanità". L'azienda descrive modelli capaci di "comportamenti auto-conservativi", inclusi tentativi di "resistere allo spegnimento", "occultare o manipolare informazioni" e comportamenti "simili al ricatto".



Nel complesso, la società, che si presenta come laboratorio "safety-first", dedica circa 80 delle 261 pagine del corpo principale del prospetto ai fattori di rischio. Anthropic non ha comunque rivelato quanto spende per la sicurezza, indicando solo che circa il 6% della potenza di calcolo per la ricerca AI è andata a lavori di sicurezza in una settimana campione di luglio.

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