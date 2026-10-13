Milano 17:35
50.057 +0,04%
Nasdaq 22:00
30.569 -0,31%
Dow Jones 22:04
51.670 -0,35%
Londra 17:35
10.650 -0,06%
Francoforte 17:35
25.260 -0,07%

Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,27% alle 13:00

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 50.170,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,27% alle 13:00
Milano, in progresso dello 0,27% alle 13:00, tratta a 50.170,37 punti.
Condividi
```