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Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,56% alle 16:00
Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 50.025,22 punti
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12 ottobre 2026 - 16.00
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Milano, in progresso dello 0,56% alle 16:00, tratta a 50.025,22 punti.
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