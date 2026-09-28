Confinvest Oro, ricavi volano a 86,1 milioni (+80%) con Dierre ma utile in calo

(Teleborsa) - Confinvest Oro ha chiuso il primo semestre con ricavi pari a 86,1 milioni di euro da 47,8 milioni (+80%), con il ramo d'azienda Dierre, consolidato dal 4 febbraio, che contribuisce per circa 30 milioni. Al netto di Dierre, i ricavi sono di circa 56 milioni, sopra il precedente record. Il primo margine cresce del 60% a 3,2 milioni, ma la sua incidenza sui ricavi scende al 3,7% dal 4,2%. Conto Lingotto® segna ricavi per 2,2 milioni (+143%).



L'Ebitda è di 1,0 milioni (1,1 milioni un anno fa) e l'utile netto di 602mila euro (684mila). Il risultato include circa 700mila euro di componenti non ricorrenti: 500mila di costi legati all'acquisizione e integrazione di Dierre e 200mila di effetto valutativo negativo sulle rimanenze d'oro, riassorbito dopo la ripresa delle quotazioni di fine agosto. Al netto, l'Ebitda gestionale sarebbe di circa 1,7 milioni.



L'indebitamento finanziario netto è negativo per 2,7 milioni (0,2 milioni a fine 2025), per il maggior ricorso al debito bancario a sostegno del capitale circolante e di Dierre. Rettificato per il magazzino oro in eccesso, la cassa netta è positiva per 3,8 milioni, da 7,3 milioni. Il patrimonio netto sale a 11,8 milioni da 8,0 milioni per gli aumenti di capitale da 3,5 milioni.



"Il primo semestre 2026 rappresenta il miglior semestre della storia di Confinvest Oro in termini di ricavi", ha dichiarato l'amministratore delegato Simone Manenti. "La crescita non dipende soltanto dall'acquisizione di Dierre: anche Confinvest Oro stand alone ha superato il precedente record", ha sottolineato.



Per la seconda metà dell'anno l'obiettivo è "consolidare quanto costruito", mantenendo "grande attenzione alla marginalità e alla solidità della Società", in un contesto di forte incertezza sulle quotazioni dell'oro.



(Foto: © Lily Oh / 123RF)

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