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Londra 17:35
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Francoforte: si concentrano le vendite su K+S

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su K+S
Pressione su Kali und Salz, che tratta con una perdita del 2,06%.
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