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Germania, Indice IFO in ottobre

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Germania, Indice IFO in ottobre
Germania, Indice IFO in ottobre pari a 90,2 punti, in aumento rispetto al precedente 89,9 punti (la previsione era 90 punti).
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