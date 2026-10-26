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/ Germania, Indice IFO in ottobre
Germania, Indice IFO in ottobre
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26 ottobre 2026 - 10.10
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Indice IFO in ottobre pari a 90,2 punti
, in aumento rispetto al precedente 89,9 punti (la previsione era 90 punti).
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