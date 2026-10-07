Eprcomunicazione salirà al 60,5% della controllata Justbit con l'acquisto di un ulteriore 9,5%

Closing entro il 15 novembre

(Teleborsa) - Eprcomunicazione ha sottoscritto un contratto quadro vincolante avente a oggetto, tra l'altro, l'acquisizione del 9,50% del capitale della controllata Justbit, in cui la stessa già detiene il 51%.



L'operazione - spiega un comunicato - è finalizzata, tra le altre, alla riorganizzazione societaria della suddetta per effetto della quale due dei soci fondatori, ossia Simone Notargiacomo e Carmine Esposito, che attualmente detengono complessivamente il 24,50% del capitale di Justbit, usciranno dalla compagine sociale di quest’ultima.



Gli stessi al momento non hanno alcun ruolo operativo all'interno della società e del gruppo EPR. Pertanto, il contratto relativo all’acquisizione della suddetta partecipazione di minoranza prevede che alla data del closing, ovvero entro il prossimo 15 novembre, Eprcomunicazione acquisisca da Simone Notargiacomo il 9,5% del capitale di Justbit, mentre le restanti quote saranno acquisite da Daniele Albanese, socio fondatore nonché AD di EPR, nella misura del 5% del capitale, e da terzi acquirenti nella restante misura del 10%.



Pertanto, ad esito del perfezionamento dell'operazione, EPR, già socia di controllo di Justbit, deterrà il 60,5% del capitale, incrementandola dall'attuale 51%, mentre i soci fondatori Daniele Albanese e Francesco Pace deterranno rispettivamente il 17,25% e il 12,25%; la restante parte del capitale, come detto, sarà pariteticamente detenuta dagli ulteriori terzi acquirenti nella misura del 5% cadauno.



Il prezzo per la partecipazione oggetto della compravendita è stato convenzionalmente determinato dalle parti in un ammontare che non riflette il reale valore di Justbit ma che è frutto di una serie strutturata di pattuizioni con i soci uscenti. L'importo sarà corrisposto interamente in denaro e l’operazione sarà finanziata tramite mezzi propri e provvista messa a disposizione da parte del ceto bancario.



I soci di minoranza venditori di Justbit assumeranno specifici impegni di non concorrenza a partire dal perfezionamento, che andranno a sostituirsi a quelli attualmente in essere. Inoltre, EPR e i soci di minoranza venditori sottoscriveranno accordi regolanti la definizione di tutte le questioni legate ai loro precedenti incarichi da amministratori e di lavoratori subordinati di Justbit e agli eventuali accordi collegati.

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