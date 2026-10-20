Londra: calo per IMI
(Teleborsa) - Retrocede la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi, con un ribasso del 2,50%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IMI, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di IMI si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 28,67 sterline. Prima resistenza a 29,25. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 28,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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