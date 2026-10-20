Londra: calo per IMI

(Teleborsa) - Retrocede la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi , con un ribasso del 2,50%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IMI , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di IMI si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 28,67 sterline. Prima resistenza a 29,25. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 28,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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