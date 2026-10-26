Madrid: scambi al rialzo per IAG

(Teleborsa) - Bene International Airlines Group , con un rialzo del 2,08%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell' Ibex 35 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4,782 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4,837 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4,746.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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