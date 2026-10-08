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Piazza Affari: il FTSE Italia All-Share Financials in forte discesa

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il FTSE Italia All-Share Financials in forte discesa
Si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share Financials, che continua la giornata a 43.139,5 punti, in forte calo dell'1,63%.
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