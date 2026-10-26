Milano 15:56
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Dow Jones 15:56
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Spagna, Prezzi produzione (YoY) in settembre

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Spagna, Prezzi produzione (YoY) in settembre
Spagna, Prezzi produzione in settembre su base annuale (YoY) +18,3%, in aumento rispetto al precedente +13,2%.
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