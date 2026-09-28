SYS-DAT, acquistate 50.092 azioni proprie tra il 21 e il 25 settembre 2026

(Teleborsa) - SYS-DAT , società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, ha comunicato di aver acquistato, nel periodo compreso tra il 21 e il 25 settembre 2026 inclusi, 50.092 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,1601% circa del capitale sociale, a un prezzo medio di circa 8,39 euro per azione e per un controvalore complessivo di 420.203,06 euro.



Gli acquisti sono stati effettuati su Euronext Milan – Segmento STAR nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 30 aprile 2026, tramite l'intermediario incaricato Intesa Sanpaolo. Le operazioni hanno quale unico fine l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal piano di incentivazione denominato "Piano di Stock Option 2024-2026".



A seguito di tali operazioni, al 28 settembre la Società detiene 1.246.322 azioni proprie, corrispondenti al 3,9838% del capitale sociale.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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