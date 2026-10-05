SYS-DAT porta al 4,12% la quota di azioni proprie detenute
(Teleborsa) - SYS-DAT, quotata su Euronext Milan - segmento STAR, ha comunicato di aver acquistato, nel periodo compreso tra il 28 settembre e il 2 ottobre 2026, complessivamente 43.256 azioni ordinarie proprie, pari a circa lo 0,1383% del capitale sociale, a un prezzo medio di circa 8,57 euro, per un controvalore complessivo di 370.752,70 euro. Gli acquisti rientrano nel programma avviato il 30 aprile 2026.
Al 5 ottobre 2026 la società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali detiene 1.289.578 azioni proprie, pari al 4,1220% del capitale sociale.
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