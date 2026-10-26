Vola a Francoforte Siltronic

(Teleborsa) - Brilla il produttore di wafer di silicio , che passa di mano con un aumento del 5,18%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siltronic , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico della società di materiali per semiconduttori segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 56,62 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 60,17. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 54,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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