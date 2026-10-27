Analisi Tecnica: CHF/USD del 26/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Piccolo passo in avanti per il Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un misero +0,29%.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del Franco svizzero contro Dollaro USA restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 0,8229. La resistenza più immediata è stimata a 0,8297. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 0,8365, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)