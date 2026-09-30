Cofle, TP ICAP Midcap abbassa target price nonostante trasformazione stia dando i suoi frutti

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato il target price (a 4,00 euro da 5,00 euro, upside potenziale del 120%) e confermato la raccomandazione "Buy" su Cofle , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles.



Gli analisti scrivono che Cofle ha annunciato risultati semestrali che confermano la ripresa operativa in un contesto di mercato che rimane complesso. Oltre alla stabilizzazione dell'attività, l'aspetto saliente è stato il miglioramento della redditività. L'EBITDA si è attestato a 4,7 milioni di euro, superando le nostre stime (4,4 milioni di euro) e registrando un incremento del 30% su base annua. L'espansione dei margini è stata favorita dal piano di trasformazione attuato nel 2025, che ha profondamente riorganizzato l'assetto industriale e logistico del gruppo, avviando al contempo una revisione complessiva delle spese operative.



A causa degli esborsi di cassa legati ai costi di ristrutturazione, l'indebitamento netto è salito a 18,3 milioni di euro, nonostante l'aumento di capitale da 1 milione di euro perfezionato a giugno. Ciononostante, la leva finanziaria rimane sotto controllo, con un rapporto PFN/EBITDA pari a 2,0x.



Nonostante questa solida performance, il management mantiene un atteggiamento prudente, segnalando che la ripresa del ciclo agricolo ha risentito del più ampio contesto macroeconomico. TP ICAP Midcap ha rivisto al rialzo le stime sui margini per il biennio 2026-2027 alla luce di questi ottimi risultati e prevede ora che il gruppo torni a registrare un utile positivo già nel 2026. Tuttavia, il target price è stato ridotto in seguito all'aggiornamento della metodologia di valutazione.

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