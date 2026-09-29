Cofle, espansione dei margini e ritorno all'utile nel primo semestre

Secondo semestre serve per consolidare i risultati raggiunti

(Teleborsa) - Cofle , azienda attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di control cables e sistemi di comando a distanza, ha chiuso i primi sei mesi del 2026 con ricavi a 25,1 milioni di euro, in crescita del 2,6% rispetto al primo semestre 2025. La linea di Business OE (Original Equipment) ha contribuito per circa il 62,5% dell’intero fatturato di Gruppo, registrando ricavi in aumento del 3,6% a 15,7

milioni; la linea di Business IAM (Independent After Market), specializzata nella produzione di parti di ricambio nel settore

automotive, ha registrato ricavi pari a 9,4 milioni, in incremento del 1,1%. L'Ebitda Adjusted sale a 4,7 milioni, da 3,6 milioni del semestre di confronto, con il relativo margine in espansione al 17,9% (13,9% al 30 giugno 2025). Il risultato del periodo risulta positivo per 0,9 milioni, dopo il deficit di 3,3 milioni registrato al 30 giugno 2025. L’Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2026 cifra in 13,4 milioni, in aumento da 11,8 milioni di fine anno 2025.



I numeri del semestre visti dal Presidente e Ad Walter Barbieri



"I risultati del primo semestre 2026 segnano un passaggio importante nel percorso di rilancio del Gruppo Cofle. Dopo un 2025 dedicato alla profonda trasformazione della struttura del Gruppo, portata avanti insieme al management, iniziamo oggi a raccogliere in modo concreto i risultati del lavoro svolto. L’EBITDA è più che triplicato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e la marginalità operativa ha raggiunto il 14,7%, il livello più elevato registrato nei primi semestri dell’ultimo triennio. Particolarmente significativo è inoltre il ritorno all’utile, con un risultato netto positivo di circa 0,9 milioni di euro, rispetto alla perdita di 3,3 milioni registrata nel primo semestre 2025. Sono risultati che confermano la validità delle scelte intraprese e la capacità del Gruppo di tradurre le azioni di efficientamento e riorganizzazione in un concreto miglioramento delle performance economiche".



Nel secondo semestre consolidare i risultati raggiunti



"Il contesto di mercato rimane complesso e caratterizzato da dinamiche differenti nelle diverse aree geografiche. Il Gruppo Cofle affronta tuttavia questa fase con una struttura industriale più efficiente, un migliore equilibrio dei costi e una ritrovata capacità di generare redditività", ha aggiunto Barbieri, che ha concluso: "Il nostro obiettivo per la seconda parte dell’anno è consolidare i risultati raggiunti, mantenendo una rigorosa disciplina operativa e proseguendo gli investimenti nell’innovazione e nello sviluppo dei prodotti. Guardiamo pertanto ai prossimi mesi con fiducia e con la consapevolezza che il percorso intrapreso sta rafforzando le basi per una crescita sostenibile e duratura del Gruppo".









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