Copernico SIM, masse in crescita a 877 milioni e raccolta netta positiva nel semestre

(Teleborsa) - Copernico SIM , società di intermediazione mobiliare indipendente quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con commissioni attive stabili a 4,8 milioni di euro e un utile netto di 13,9 mila euro, sostanzialmente in linea con l'anno precedente. In crescita le masse gestite (AUM), salite del 7,9% a 877,5 milioni rispetto a fine 2025, con una raccolta netta positiva per 22,6 milioni, a fronte dei -7,9 milioni del primo semestre 2025. Il numero di consulenti è salito a 89, dagli 83 di fine 2025.



I risultati



Le commissioni attive si sono attestate a 4,8 milioni di euro, invariate rispetto allo stesso periodo del 2025, riflettendo il processo di ribilanciamento e riallocazione dei portafogli avviato nel precedente esercizio. Il margine di intermediazione è stabile a 1,99 milioni. Le spese amministrative sono salite dell'11,6% a 1,9 milioni, per l'inserimento di nuove risorse, portando il risultato ante imposte a 35 mila euro (130 mila euro) e l'utile netto a 13,9 mila euro (16,4 mila euro).



Sul fronte commerciale, la raccolta lorda è stata di 71 milioni di euro (80,2 milioni), mentre la raccolta netta è tornata positiva per 22,6 milioni, con una quota significativa confluita nel servizio di consulenza a parcella abbinato alla ricezione e trasmissione ordini (RTO). Gli AUM hanno raggiunto 877,5 milioni, con OICR a 479,4 milioni, comparto assicurativo a 206,9 milioni, consulenza con RTO a 114,4 milioni e fondi pensione a 76,7 milioni. Gli asset under control si attestano a 906,1 milioni.



La posizione finanziaria netta è positiva (cassa netta) per 1,86 milioni di euro, rispetto agli 1,99 milioni di fine 2025, per effetto degli investimenti in attività immateriali e dell'acquisto di azioni proprie.



Il commento del Presidente



"I risultati del primo semestre 2026 confermano il percorso di sviluppo intrapreso dalla società, sostenuto dall'evoluzione dell'attività operativa e dal progressivo ampliamento dei servizi offerti alla clientela - ha commentato Gianluca Scelzo, Presidente di Copernico SIM - "Nel corso del semestre Copernico ha continuato a investire nel rafforzamento della propria struttura e nell'innovazione e si è concentrata sul perfezionamento dell'operazione di integrazione con 4Timing, operazione che potrà consentire, se autorizzata, l'estensione al servizio di gestione di portafoglio, accrescendo ulteriormente la qualità e la completezza dell'offerta. I risultati economici del periodo riflettono tale fase di evoluzione e pongono le basi per proseguire nel percorso di crescita e consolidamento del modello di business della società".



L'outlook



Nella seconda parte dell'anno Copernico SIM proseguirà nell'inserimento di nuovi consulenti finanziari, con particolare attenzione ai profili giovani, e amplierà l'offerta con il lancio della consulenza su base indipendente e di nuovi prodotti assicurativi. La società prevede inoltre di perfezionare entro fine esercizio il conferimento del ramo d'azienda di 4Timing SIM.



(Foto: Jason Briscoe su Unsplash)

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