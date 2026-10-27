Eventi e scadenze del 27 ottobre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 27/10/2026

Appuntamenti:

Festival della Scienza di Genova 2026 - 24ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Prospettive". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in varie location, con mostre e laboratori, con la collaborazione di oltre 300 tra enti di ricerca, università, associazioni, aziende ed editori. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la Fisica 2015 Arthur McDonald, la direttrice del Laboratorio di Bioinspired Soft Robotics dell'IIT Barbara Mazzolai, la fisica ex direttrice del CERN Fabiola Gianotti, il neuro-oncologo vincitore del Brain Prize 2025 e del German Cancer Award 2022 Frank Winkler (da giovedì 22/10/2026 a domenica 01/11/2026)

Festival delle Regioni e delle Province autonome "L'Italia delle Regioni" - Firenze - 5ª edizione della manifestazione promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con la Regione Toscana dal titolo "Il futuro è passato da qui", alla quale partecipano Regioni, Governo, accademici e stakeholder. Sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Interverranno, tra gli altri, i ministri Valditara, Schillaci, Foti, Urso, Zangrillo, Giorgetti (in videocollegamento) e Calderoli (in video messaggio), il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Fedriga, l'AD di Cassa Depositi e Prestiti Scannapieco e il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme Fitto (da domenica 25/10/2026 a martedì 27/10/2026)

UE - Consiglio "Agricoltura e pesca" - I ministri dell'Agricoltura cercheranno di concordare una posizione negoziale parziale sulle norme post-2027 per la politica agricola comune (PAC). Discuteranno anche di questioni agricole relative al commercio e punteranno a raggiungere un accordo politico sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2027. Prepareranno inoltre il terreno per la posizione dell'UE in vista della riunione annuale della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) (da lunedì 26/10/2026 a martedì 27/10/2026)

Conferenza AGORA 26 "Africa Growth and Opportunity: Research in Action" - Palermo - Conferenza co-organizzata dall'Institute for Economic Development del Gruppo Banca Mondiale, dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'evento riunisce dec?isori pubblici, studiosi e rappresentanti del settore privato per un dialogo su ricerca, politiche pubbliche e sulla loro attuazione, creando l'occasione per un confronto sulla crescita delle opportunità di lavoro. Intervento di apertura del Direttore generale della Banca d'Italia Paolo Angelini (da lunedì 26/10/2026 a martedì 27/10/2026)

Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Sistema dei pagamenti; Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia

A&T Vicenza 2026 - Vicenza, Fiera di Vicenza - 4ª edizione di A&T Vicenza - Automation & Testing, la fiera B2B per l'industria e le PMI manifatturiere del Nordest, organizzata da A&T Srl, società acquisita da Italian Exhibition Group (IEG). Sei i focus espositivi: automazione e robotica, intralogistica, digital manufacturing, testing e metrologia, sistemi di controllo e additive manufacturing. In programma oltre 300 espositori, più di 80 convegni e workshop e progetti speciali come l'IA Forum (da martedì 27/10/2026 a giovedì 29/10/2026)

FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria

ABS Europe 2026 - Vicenza, Vicenza Exhibition Centre - 1ª edizione della fiera dedicata alla filiera di adesivi, colle, sigillanti, schiume, nastri e resine, organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) e A151, in contemporanea con A&T - Automation & Testing ed Expo Industria (da martedì 27/10/2026 a giovedì 29/10/2026)

Cibus TEC - Fiere di Parma - Manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie per l'industria alimentare e delle bevande, con soluzioni che spaziano dagli ingredienti alla trasformazione, dal confezionamento alla logistica. Organizzata da Koeln Parma Exhibitions, riunisce 1200 espositori e 40.000 professionisti del settore provenienti da oltre 100 Paesi, per presentare innovazioni e tecnologie all'avanguardia. (da martedì 27/10/2026 a venerdì 30/10/2026)

08:30 - CONFITARMA "Assemblea pubblica e Shipday26" - Roma, Auditorium della Tecnica-Confindustria - All'assemblea di Confitarma, dal titolo "Storia orgoglio visione dell'Italia che naviga", quest'anno verranno festeggiati i 125 anni della Confederazione. Parteciperanno imprese di navigazione, leader nazionali ed internazionali dei diversi settori del reparto merci e passeggeri e dei servizi alla navigazione. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

09:30 - CRIF Tomorrow Speaks 2026 - "Shaping the direction for 2030 with CRIF Metadata" - Milano, Hotel Magna Pars - 16ª edizione dell’incontro promosso da CRIF sulle sfide e opportunità per il settore finanziario e assicurativo, con focus su competitività, crescita al 2030, intelligenza artificiale, rischi e innovazione digitale. Tra gli interventi, il Managing Director di CRIF, il DG di ABI, e i CEO di ING Italia, FinecoBank, BPER Banca, Findomestic Banca, Crédit Agricole Italia, Cofidis, Agos, Sparkasse, NET Insurance, Zurich Insurance, Poste Vita e Bancomat

09:45 - Forum Economico Moneta “Competere nel nuovo scenario globale” - Roma, Palazzo Colonna - Prima edizione dell'evento organizzato da Moneta e The European House Ambrosetti al quale interverranno, tra gli altri, i presidenti di Pirelli, ISPI, ABI e Confindustria, gli AD di Eni, Enel, Terna, Cdp, Snam, Gruppo FS, ADR, Acea, Poste Italiane, Edison, Bending Spoons e Intesa Sanpaolo, il Vice Chairman di BlackRock e il ministro Giancarlo Giorgetti

09:45 - Attività di Governo - Ministro Urso - Camera di Commercio di Firenze, Sala Borsa Valori - Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'evento "Il saper fare artigiano e il riconoscimento dell'IGP: dallo stile orafo fiorentino al cordato riciclato pratese". Segue punto stampa

10:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Auditorium della Tecnica di Confindustria - Assemblea Pubblica della Confederazione Italiana degli Armatori in occasione del 125° anniversario di costituzione, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

12:30 - Camera dei Deputati - Piano Mattei, audizione Cirielli - Sala del Mappamondo di Montecitorio - Le Commissioni Esteri di Camera e Senato svolgono l'audizione del Viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 30 giugno 2026

13:00 - Camera dei Deputati - Rischio idrogeologico, audizione Fico - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano svolge l'audizione del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico

16:00 - Presentazione di ARIANNA, l'assistente digitale dell'INPS - Roma, INPS, Direzione generale - Sala Mancini - L'INPS presenta ARIANNA, il nuovo assistente digitale dell'Istituto basato sull'intelligenza artificiale. Interverranno il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'Innovazione Alessio Butti, il Presidente dell'INPS Gabriele Fava, il Direttore generale Valeria Vittimberga e il Direttore centrale Tecnologia, informatica e innovazione Massimiliano D'Angelo

18:00 - BCE - Christine Lagarde - Francoforte - Cena informale e scambio di vedute tra Christine Lagarde e il Consiglio direttivo della BCE con il Commissario europeo per il Commercio e la sicurezza economica, Maroš Šefcovic

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BTP Short - BTP€i

Aziende:

ASM International - Risultati di periodo: Q3 2026

BNP Paribas - Risultati di periodo: 3Q 2026

Boeing - Risultati di periodo

Coca Cola - Risultati di periodo

Digital Bros - Assemblea: Bilancio

Digital Bros - Assemblea: Assemblea Ordinaria e Straordinaria

eVISO - Assemblea: Approvazione del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2026, presentazione del bilancio consolidato e delibera sulla destinazione del risultato e sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, rinnovo del CdA e del Collegio sindacale, con la nomina dei componenti e la determinazione dei relativi compensi - ore 15:00, in seconda convocazione

Ferretti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Finanza.tech - Assemblea: ’Assemblea straordinaria per variazione della sede legale della società Finanza.tech Spa Sb e modifica del relativo articolo dello Statuto Sociale - prima convocazione

HSBC Holdings - Risultati di periodo

HSBC Holdings - Risultati di periodo: Q3 2026

Invesco - Risultati di periodo

Logitech - Risultati di periodo

Maire - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Novartis - Risultati di periodo

Paypal - Risultati di periodo

Porsche - Risultati di periodo: Rendiconto trimestrale

Porsche - Risultati di periodo: Q3 2026

S&P Global - Risultati di periodo

Visa - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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