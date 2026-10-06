Milano 14:29
51.142 +0,64%
Nasdaq 5-ott
31.076 0,00%
Dow Jones 5-ott
51.268 +0,18%
Londra 14:29
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Francoforte 14:29
25.402 +0,58%

Indicazioni rialziste per Paypal

Finanza
Indicazioni rialziste per Paypal
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Seduta decisamente positiva per la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili, parte del Nasdaq 100, che ha terminato in rialzo del 3,05%.


Operatività odierna:
Le azioni di Paypal, su questi prezzi fissati a 54,41 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 50,52 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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