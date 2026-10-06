Indicazioni rialziste per Paypal

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Seduta decisamente positiva per la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili , parte del Nasdaq 100 , che ha terminato in rialzo del 3,05%.





Operatività odierna:

Le azioni di Paypal , su questi prezzi fissati a 54,41 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 50,52 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```