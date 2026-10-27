Mercedes-Benz taglia guidance 2026 su margini e utile operativo, titolo sul fondo a Francoforte

Pesano Cina e costi più alti nel quarto trimestre.

(Teleborsa) - Mercedes-Benz Group ha rivisto al ribasso le previsioni per il 2026: la redditività di Mercedes-Benz Cars, misurata dal margine di profitto operativo rettificato, è ora attesa tra il 2% e il 3% (prima tra il 3% e il 5%). L'Ebit di gruppo è atteso in linea con quello dell'anno scorso, mentre la guidance precedente indicava un valore "significativamente superiore". Il free cash flow del business industriale, previsto "leggermente inferiore" al 2025, sarà "significativamente inferiore", appena sotto la soglia della precedente forchetta.



La società ha citato un contesto di mercato sempre più difficile in Cina e costi più alti nel quarto trimestre, compresi quelli dei materiali. Restano invariati i target di Mercedes-Benz Vans (margine di profitto operativo rettificato tra l'8% e il 10%) e di Financial Services (return on equity rettificato tra il 12% e il 14%).



Le stime preliminari del terzo trimestre



Il margine di profitto operativo rettificato di Cars è del 2,5% (consensus 2,4%) e quello di Vans del 9,4% (9,1%); il return on equity di Financial Services è del 13,8% (12,4%). L'Ebit di gruppo è di 1,77 miliardi (1,6 attesi), mentre il free cash flow industriale è di 172 milioni, sotto i 422 milioni del consensus. I risultati completi saranno pubblicati il 28 ottobre.



La reazione del mercato



Il titolo al momento è il peggiore a Francoforte con un calo di circa il 3,4% dopo essere arrivato a perdere fino al 5,5%. Le vendite di auto di Mercedes sono calate dell'8% annuo nel terzo trimestre, penalizzate dalla debolezza in Cina, dove la domanda rallenta e la concorrenza dei produttori locali erode vendite e potere di prezzo. Anche Bmw e Volkswagen hanno tagliato le previsioni quest'anno, in parte per la Cina.

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