Renfe investe 1,22 miliardi per i nuovi treni ad alta velocità: maxi-commessa a Siemens

(Teleborsa) - L’operatore ferroviario pubblico spagnolo Renfe ha selezionato Siemens come fornitore preferenziale per 30 nuovi treni ad alta velocità, in un contratto del valore di 1,22 miliardi di euro, pari a circa 1,36 miliardi di dollari, inclusi i servizi di manutenzione.



Consegne in cinque anni e opzione per altri 10 convogli

L’accordo prevede inoltre un’opzione per l’acquisto di altri 10 convogli, che consentirebbe a Renfe di ampliare ulteriormente la flotta in base alle proprie esigenze.



I primi cinque treni Velaro Novo, basati sulla generazione ICE 3, dovrebbero essere consegnati entro tre anni e quattro mesi. La consegna dell’ultimo lotto è invece prevista entro cinque anni e due mesi.



La commessa comprende sia la fornitura dei nuovi convogli sia le attività di manutenzione, nell’ambito del piano di rinnovo e potenziamento della flotta ad alta velocità della compagnia ferroviaria spagnola.

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