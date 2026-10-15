Milano 12:09
49.532 -0,45%
Nasdaq 14-ott
29.951 0,00%
Dow Jones 14-ott
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Londra 12:09
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Unione Europea, Produzione industriale (YoY) in agosto

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Unione Europea, Produzione industriale (YoY) in agosto
Unione Europea, Produzione industriale in agosto su base annuale (YoY) -1,1%, in calo rispetto al precedente -0,3% (la previsione era -0,1%).

(Foto: © senoldo/123RF)
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