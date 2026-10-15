Milano
12:09
49.532
-0,45%
Nasdaq
14-ott
29.951
0,00%
Dow Jones
14-ott
51.621
-0,09%
Londra
12:09
10.774
+0,46%
Francoforte
12:09
25.182
-0,46%
Giovedì 15 Ottobre 2026, ore 12.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Unione Europea, Produzione industriale (YoY) in agosto
Unione Europea, Produzione industriale (YoY) in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
15 ottobre 2026 - 11.05
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Unione Europea,
Produzione industriale in agosto su base annuale (YoY) -1,1%
, in calo rispetto al precedente -0,3% (la previsione era -0,1%).
(Foto: © senoldo/123RF)
Condividi
Leggi anche
Produzione industriale Unione Europea (YoY) in luglio
Unione Europea, Prezzi produzione (YoY) in agosto
Unione Europea, Produzione industriale (MoM) in agosto
M3 Unione Europea (YoY) in agosto
Altre notizie
Unione Europea, Vendite dettaglio (YoY) in agosto
Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in agosto
USA, Produzione industriale (YoY) in agosto
Regno Unito, Produzione industriale (YoY) in agosto
Italia, Produzione industriale (YoY) in agosto
Produzione industriale Spagna (YoY) in agosto
Guide
Catastrophe bond: cosa sono, come funzionano e come investire
I catastrophe bond, spesso abbreviati in cat bond, sono titoli che permettono alle compagnie assicurative, ai riassicuratori e anche agli Stati di trasferire sui mercati finanziari una parte del...
leggi tutto