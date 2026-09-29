Milano 11:34
52.149 +0,75%
Nasdaq 28-set
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Dow Jones 28-set
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Fiducia consumatori Unione Europea in settembre

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Fiducia consumatori Unione Europea in settembre
Unione Europea, Fiducia consumatori in settembre pari a -16,5 punti, in calo rispetto al precedente -15,5 punti (in linea con le stime degli analisti).
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