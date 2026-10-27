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USA, Vendita case nuove in settembre

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USA, Vendita case nuove in settembre
USA, Vendita case nuove in settembre pari a 676K unità, in calo rispetto al precedente 680K unità (la previsione era 650K unità).
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