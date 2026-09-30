VNE, semestre con ricavi a 9,4 milioni ed EBITDA in crescita del 42%

(Teleborsa) - VNE , società attiva nella progettazione e produzione di casse automatiche e sistemi di pagamento sul punto vendita, quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con un valore della produzione in crescita a 10,2 milioni di euro, un EBITDA salito del 42% a 2,2 milioni e un utile netto in aumento a 0,78 milioni. I risultati riflettono il consolidamento della gamma di prodotti nel segmento retail, sul quale la società ha investito nell'ultimo biennio. Ad agosto VNE ha inoltre acquisito un ordine da 18,25 milioni di euro per 5.000 kiosk self service da consegnare nel 2027.



I risultati



Il valore della produzione si è attestato a 10,2 milioni di euro, rispetto ai 9,5 milioni del primo semestre 2025. I ricavi delle vendite sono pari a 9,4 milioni, di cui 6,9 milioni dalla vendita di macchine (vs 5,5 milioni un anno prima), 1,2 milioni dai contratti di noleggio operativo (vs 0,8 milioni) e 1,3 milioni da assistenza, manutenzioni e altri servizi (vs 2,1 milioni).



L'EBITDA è pari a 2,2 milioni di euro, contro gli 1,6 milioni dell'anno precedente, con un margine del 22% sul valore della produzione. L'EBIT è cresciuto del 75,4% a 1,2 milioni (vs 0,7 milioni), mentre il risultato netto si è attestato a 0,78 milioni (0,48 milioni).



L'indebitamento finanziario netto è salito a 4,3 milioni di euro, rispetto ai 3,1 milioni di fine 2025, per effetto dell'aumento dei crediti, della riduzione dei debiti commerciali e tributari e della liquidazione di strumenti finanziari.



Il commento del CEO



"Sono complessivamente soddisfatto dell'andamento del primo semestre 2026 che conferma il consolidamento della nostra gamma prodotti nel segmento retail sul quale abbiamo effettuato molti investimenti nell'ultimo biennio - ha commentato Lorenzo Verona, Presidente e Amministratore Delegato di VNE - Il trend delle vendite e dei servizi accessori in generale si conferma in crescita come evidenziato anche dalla nostra ultima comunicazione al mercato nella quale abbiamo informato dell'importante commessa acquisita per un valore prossimo a 18 milioni di Euro che sarà evasa nel prossimo esercizio. Siamo altresì fiduciosi di confermare tali risultati nel secondo semestre dell'esercizio in corso facendoci conseguire un risultato annuale in miglioramento rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente".



L'outlook



La società si attende di confermare nel secondo semestre l'andamento della prima parte dell'anno, chiudendo il 2026 con un risultato in miglioramento rispetto all'esercizio precedente. Sul 2027 peserà invece l'ordine per 5.000 kiosk self service da 18,25 milioni di euro, da consegnare tra marzo e luglio, anche se il 50% della fornitura resta condizionato alla disponibilità di alcuni componenti, per il rischio di shortage.

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