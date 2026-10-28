Milano 9:41
49.488 -0,28%
Nasdaq 27-ott
29.651 0,00%
Dow Jones 27-ott
52.378 +0,03%
Londra 9:40
10.656 -0,28%
25.560 -0,12%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 27/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 27/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Piccolo passo in avanti per il Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un misero +0,21%.

L'esame di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8305 e primo supporto individuato a 0,8264. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,8346.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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