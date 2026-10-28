Analisi Tecnica: CHF/USD del 27/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Piccolo passo in avanti per il Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un misero +0,21%.
L'esame di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8305 e primo supporto individuato a 0,8264. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,8346.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)