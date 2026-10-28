Milano 9:43
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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 27/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 27/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Piccolo spunto rialzista per l'indice svizzero, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,40%.

Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14.642,7, mentre il primo supporto è stimato a 14.507,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 14.778.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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