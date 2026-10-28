Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 27/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Piccolo spunto rialzista per l'indice svizzero, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,40%.
Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14.642,7, mentre il primo supporto è stimato a 14.507,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 14.778.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)