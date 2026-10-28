Milano 17:09
49.798 +0,34%
Nasdaq 17:09
29.697 +0,15%
Dow Jones 17:09
52.528 +0,29%
Londra 17:09
10.687 +0,01%
Francoforte 17:08
25.686 +0,37%

Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,08%)

Il Dow Jones esordisce a 52.335,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,08%)
L'indice del principale listino USA tratta con un modesto -0,08%, a quota 52.335,43 in apertura.
Condividi
```