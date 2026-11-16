Milano 17:35
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Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,15%)

Il Dow Jones esordisce a 52.267,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,15%)
L'indice del principale listino USA tratta con un modesto -0,15%, a quota 52.267,06 in apertura.
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